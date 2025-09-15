パラ競泳のジャパンパラ大会は15日、名古屋市のガイシプラザで行われ、男子50メートル背泳ぎ（運動機能障害S5）で田中映伍（東洋大）が35秒94の日本新記録をマークした。同50メートル自由形（知的障害）の山口尚秀（四国ガス）も24秒80の日本新。