「ＤｅＮＡ−巨人」（１５日、横浜スタジアム）女優の山崎紘菜が表彰式のプレゼンターとして登場した。「ＢＳ−ＴＢＳ月間グッドプレイヤー賞」を受賞した蝦名に、ボードを贈呈。ファンから拍手が起こっていた。山崎紘菜は１０月２日から放送開始のＢＳ−ＴＢＳドラマ「御社の乱れ正します！」で主演を務める。