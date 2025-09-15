「敬老の日」の15日、街中には、孫と一緒に出かけるという元気なシニアの姿がありました。祖父（75）：すぐそこに郷里の秋田のものを扱う秋田物産館があるので買い物に行く。孫（10）：祖父母孝行みたいな。プレゼントあげたり「おめでとう」と敬老の日に言えたらいい。5歳の孫からプレゼントをもらったという女性も。祖母（65）：これ何を描いてくれたの？孫（5）：「あーちゃん大好き」。祖母（65）：（Q.「あーちゃん」は誰？）