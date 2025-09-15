自らの命を守る行動につなげます。15日に金沢市で、楽しみながら災害への備えを学べる催しが開かれました。 地震体験車の中で再現されているのは、能登半島地震と同じ震度7の揺れ。参加者：「すごく怖かった。横揺れが強かった」 15日、金沢市の石川県立図書館で開かれた「いしかわ防災フェア」。自らの命を守る「自助」について、楽しみながら学んでもらおうと、ことしから石川県が企画したものです。会場では、感震ブレ