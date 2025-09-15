西武のレアンドロ・セデーニョ内野手（２６）が１５日の日本ハム戦（エスコン）で今４連戦３発目となる５号ソロを放った。この試合に「７番・ＤＨ」でスタメン出場したセデーニョは２―２と同点に追いつかれた直後の４回二死から登板した相手２番手・宮西の外角１３９キロストレートを振り抜きバックスクリーンへ２試合連発となる５号ソロを放った。敵地・エスコンフィールドでは今カード３本目、全５本塁打のうち４本がエス