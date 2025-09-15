大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）、大関取りに挑む関脇若隆景（３０＝荒汐）が幕内王鵬（２５＝大嶽）を力強く寄り切って初白星を挙げた。初日は完敗で黒星発進。連敗を回避した取組後は「しっかり前に出たので、良かったと思う。集中して自分の相撲を取ろうと思っていた。明日からも集中していきたい」とうなずいた。２場所前は小結で１２勝、先場所は関脇で１０勝。今場所で１１勝を挙げれば、大関昇進の目安