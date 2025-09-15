陸上の世界選手権（世界陸上）３日目（１５日）、東京・国立競技場発着で男子マラソンが行われ、日本勢は近藤亮太（三菱重工）の１１位が最高で６大会連続で入賞を逃した。大会前に吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は２０２１年東京五輪での大迫傑の６位超え、近藤と小山直城（ホンダ）は「８位内入賞」を目標に掲げていた。その中で、本番は近藤が２時間１０分５３秒で日本勢トップの１１位、小山が２時間１３分４２