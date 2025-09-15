麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｍリーグ）」２０２５―２６シーズンが１５日、開幕した。開幕戦の前には開幕式が行われ、昨シーズン覇者のセガサミーフェニックスを代表して、今季から選手兼監督に就任した茅森早香が優勝シャーレを返還。「昨シーズンは醍醐さんがＭＶＰを取って、チームとしては３４試合ラスなし記録、そして優勝と最高のシーズンになりました。今シーズンももちろん優勝を目指して頑張りますので、皆さ