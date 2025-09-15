消防によりますと15日午後2時ごろ、長野県飯田市と泰阜村の境にある万古渓谷で沢下りをしたいた60代男性が滝に落ち意識不明の重体です。午後2時ごろ一緒に沢下りをしたいた同行者から「沢下りをしていた人が滝に落ちた」と消防に通報がありました。一緒にいた人が男性を滝から引き上げましたが、意識不明の状態で病院に搬送されたということです。