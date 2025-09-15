３連休のうち14・15日の静岡県内は猛暑日となる地域もあり、厳しい残暑の中、プールなどで厳しい暑さをしのぐ人たちで各地が賑わいました。9月も折り返しとなる中、最高気温35.7℃の猛暑日となった15日の浜松市中央区。四季折々の花を楽しめる「浜名湖ガーデンパーク」では水遊び広場が15日まで開放されていて、びしょ濡れで遊ぶ子どもたちの姿がみられました。（来園者）「気持ち良い！ちょっとね、遊びに来た