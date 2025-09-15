JR東海は、東京ディスニーシーのエリア「ファンタジースプリングス」をテーマに、人気キャラクターを車体に施した特別仕様の新幹線を2025年2月から運行していました。運行最終日の9月15日、名古屋駅のホームには、最後の乗車や写真撮影を楽しむファンが集まっていました。見に来た人：「明日から見られないから、今日しかないと思って。見られてよかったです」名古屋駅では、午後9時2分