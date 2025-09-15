高知市で20年前に地域の人たちが記念碑に収めたタイムカプセルが、9月15日開封されました。高知市行川で地域の人たちや小中学校、保育園など7つの団体が集まり、20年前に「土佐の雪道記念碑」に収めたタイムカプセルの開封作業に参加しました。地域住民が見守るなか記念碑の石板が外され、小中学校や保育園ごとに封をした7つの筒が取り出されました。そしてカプセルを開くと、中からは作文や写真、当時の新聞などが次々と出てきま