年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来、年金を月10万円もらいたい場合の現役時代の収入についてです。※サムネイル画像：PIXTA All About

老後のお金や生活費が足りるのか不安...年金の疑問に専門家が回答

  • 将来、年金を月10万円もらいたい場合の現役時代の収入について専門家が回答
  • 原則65歳から老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金が上乗せされるという
  • 生涯平均年収の目安は159万6050円(月額13万3004円)とのこと
  • 年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、失業手当（基本手当）と特別支給の老齢厚生年金の選択について説明します。※サムネイル画像：PIXTA
    63歳を前に退職しました。失業手当と特別支給の老齢厚生年金はどちらを優先すべきでしょうか？ 2025年9月15日 8時10分
  • 年金が「月10万円」で生活が苦しい…「月5000円」ほどが上乗せされる給付金があると聞いたのですが、どのような人が対象になるのでしょうか？
    年金が「月10万円」で生活が苦しい…「月5000円」ほどが上乗せされる給付金があると聞いたのですが、どのような人が対象になるのでしょうか？ 2025年9月12日 13時0分
  • 老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳の年金初心者の方からの質問です。※サムネイル画像：PIXTA
    今年60歳の年金初心者です。65歳から老齢年金をもらおうと思いますが、何かしておくことはありますか？ 2025年9月10日 20時30分
  • 「100円」からでも「投資」ができると聞いたのですが、「利益」はどれくらいになるのでしょうか？ デメリットや注意点があれば教えてください。
    「100円」からでも「投資」ができると聞いたのですが、「利益」はどれくらいになるのでしょうか？ デメリットや注意点があれば教えてください。 2025年9月11日 8時10分
  • （※写真はイメージです／PIXTA）
    65歳で年収1,000万円の会社員は「年金ゼロ」…生涯で数千万円払った保険料はどこへ消えたのか？【FPが解説】 2025年9月13日 7時15分

