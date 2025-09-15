トランプ米大統領は9月14日、記者団に対し、連邦準備制度理事会（FRB）が今週の会合で「大幅な利下げ」を発表すると予想していると述べました。トランプ氏は「大幅な利下げがあると思う」と述べました。利下げすれば昨年12月以来となります。FRBは16〜17日に金融政策を巡る会合を開催します。市場ではFRBが新たなラウンドの利下げに踏み切るとの見方が広がっています。（提供/CRI）