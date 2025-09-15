◆ウエスタン・リーグソフトバンク6―0くふうハヤテ（15日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成3年目、内野海斗投手（21）が、公式戦初登板した。9回に5番手で登場し、1回を無安打無失点の力投を見せた。先頭打者の初球にこの日最速となる148キロをマークするとフォークで空振り三振。「追い込んでからの球を磨いてきた。緊張したけど、練習通りに出せた」。さらに真っすぐで二ゴロに打ち取った。続く打者には四球を与えた