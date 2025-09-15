◆オリックス0―5ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの大津亮介が6回5安打無失点で5勝目を挙げた。初回、先頭の廣岡大志に左前打を浴びた。いきなり出塁を許すと、続く中川圭太の3球目に廣岡が二盗を試みたが、海野隆司が好送球で盗塁を阻止。序盤の大きなプレーになった。大津は「本当に助けてもらいました。あのアウトがあってテンポも上がったと思う。感謝しています」と女房役に感謝。2回以降は走者