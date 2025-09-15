◆九州六大学野球秋季リーグ戦第3週第2日九州大3―2北九大（規定により7回コールド）（15日、オクゼン不動産ベースボールスタジアム）九州大が雷雨による7回コールドで首位の北九大を破り、今季初勝利を挙げた。1回に4番堺和也（2年・東筑）が左翼スタンドへたたき込む3ランを放って先制。2回に1点差とされたが先発の吉原瑞樹（2年・修猷館）を中心とした粘りの守備で7回表まで1点リードを死守した。その裏の九州大の攻撃