これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。 濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。 ◆16日(火)の天気 朝晩は雲が多くなりますが、日中は広く晴れるでしょう。ただ、局地的に雨が降るため、洗濯物を外干しにする際は空模様の変化に注意が必要です。 ◆16日(火)の気温 最低気温は、20～23℃の予想です。15日(月)朝と同じくらいでしょう。 最