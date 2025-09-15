プロ野球ヤクルトの元選手らが燕市を訪れ、ファンと一緒にゴミ拾いなどを行い交流しました。 約100人のファンの前に登場したのは、ヤクルトの元監督・真中満さん、元選手の川崎憲次郎さん・坂口智隆さんです。3人は約1時間、燕市内を歩きゴミ拾いをしました。 ■真中満さん 「ヤクルト1000のゴミ落ちてる、これは問題ですね。」 クリーン活動はセ・リーグのタイトルパートナーである発電会社のJ