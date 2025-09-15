(横山あさみアナウンサー）「長ーい列の先にあるのは、寿司店です。お目当ては、巻きずし！無料でプレゼントされます」鹿児島市の「寿司孝」では毎年、敬老の日にあわせ、70歳以上の先着100人に巻き寿司を無料でプレゼントしています。今年で37回目。毎年恒例のイベントを、近所の人たちも心待ちにしていたようです。（もらった人）「去年初めてもらっておいしかったので、きょうはもらいに来た。お礼に食事にくる」