村上市で古くからの屏風などを飾る『町屋の屏風まつり』が、15日からはじまりました。 今年で25回目となる『町屋の屏風まつり』は、昔ながらの町屋51軒で代々受け継がれてきた屏風や道具などが公開されています。こちらの酒屋では、江戸後期から明治にかけて描かれた屏風とともに、昔のひな人形やお膳などが展示されています。 ■宮城県から 「まちの方々のところでこれだけ保管していて、何百年と残っているというのがすご