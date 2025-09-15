日本海リーグの石川ミリオンスターズは15日、富山GRNサンダーバーズとの今シーズン最終戦に臨みました。富山との首位争いを続ける石川ミリオンスターズは15日、今シーズン最終戦に臨みました。先発は北陸大出身の藤井。2回裏、甘く入ったストレートをライトスタンドに運ばれ、先制を許します。その後、失点を重ね、5点を追う6回、満塁のチャンスに3番吉田。ライト前ヒットで、1点