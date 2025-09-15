3月に現役引退したサッカー元女子日本代表FWの永里優季さん（38）の引退記念イベントが15日、地元の神奈川県厚木市で行われた。佐々木則夫元監督や澤穂希さんら11年女子W杯ドイツ大会の世界一メンバーらが集結。日本歴代2位の国際Aマッチ58得点の元エースは「彼女たちのサッカー観は他では味わえない。特別な存在だと改めて認識した」と仲間との再会に喜びをかみ締めた。試合では豪快なシュートを決めるなどハットトリックを達