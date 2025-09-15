娘の「専属」のヘアメイクに。愛知県岡崎市の体験イベントで、父親がヘアアレンジに挑戦です。参加したのは、2歳から11歳の女の子とその父親たち16組です。父親が娘たちの髪を、あえて毛先を残す韓国発祥のお団子スタイル「カチモリヘア」にします。父親：「難しいです。1番下手かも。どう？この辺ちょっとあんまりじゃない？ちょっとやり直すか…」美容師の指導のもと、まずはポニーテールを作ってから三つ編み