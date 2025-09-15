１５日午前１０時５０分頃、埼玉県川口市の自動車教習所「飛鳥ドライビングカレッジ川口」で開かれたバイクの交通安全に関する講習会で、６０歳代くらいの男性講師が運転する大型バイクが参加者の男性３人をはねた。講師と参加者の計４人が負傷し、病院に搬送された。搬送時は４人とも意識があったという。県警川口署が事故原因を調べている。講習会は初心者や久しぶりにバイクを運転する人などを対象に開かれ、２０人が参加し