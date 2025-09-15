成年女子50メートル自由形で5位に終わった東京・池江璃花子＝インフロニア草津アクアティクスセンター国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」は15日、滋賀県インフロニア草津アクアティクスセンターなどで会期前競技が行われ、競泳の池江璃花子（東京・横浜ゴム）は成年女子50メートル自由形で25秒49の5位だった。神野ゆめ（愛知・ミキハウス）が1位。成年女子400メートルメドレーリレーは東京（沢、青木、池江、松本）が4分0