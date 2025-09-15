日銀は18日から開く金融政策を決める会合で“トランプ関税”の影響を見極めるため、政策金利の現状維持を決める公算です。日銀は、今週18日と19日に金融政策決定会合を開きます。日本経済をめぐる最大の焦点である“トランプ関税”については、日米が合意に至り、先行きの不確実性は一定程度低下しました。ただ、日銀内部では「影響が出るのが遅れている可能性がある」「もう少し時間をかけて見極めたい」という声が大勢です。円安