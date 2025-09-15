毎年、9月中旬の3連休に合わせて開かれる金沢のジャズの祭典「金沢ジャズストリート」。最終日の15日も国内外の演奏家が出演し、街角を音楽で彩りました。 金沢市の街中では…リポート：「金沢大学の学生がジャズの軽快な音色で、会場を楽しませています」金沢のジャズの祭典「金沢ジャズストリート」。国内外から演奏家が集結し、150を超える団体が金沢を音楽で彩っています。 市内9か所の会場では、街行