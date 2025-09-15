◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１５日・横浜）巨人のリチャード内野手が８年目でプロ初盗塁を決めた。「７番・一塁」でスタメン出場。０―０の２回１死でＤｅＮＡ・ケイの低めチェンジアップを拾って右前に落として一、三塁とチャンスを広げた。次の浦田の３球目にスタートを切り、悠々と二盗に成功。身長１８９センチ、体重１２３キロの大砲が足でもチームに貢献した。