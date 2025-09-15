福岡県粕屋町で15日、5年に1度の国勢調査への回答を呼びかけるイベントが行われました。一方で、国勢調査をかたる不審な電話や訪問が発生していて、注意が必要です。 ■呼びかけ「10月1日に国勢調査始まります。ご協力よろしくお願いします。」福岡県粕屋町のショッピングモールで行われたのは、国勢調査への協力を呼びかけるイベントです。5年に1度の国勢調査は、10月1日時点で日本に住んでいるすべての人と世帯を対象に