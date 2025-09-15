人生の後半部分にかかわる様々な情報を集め、より良く過ごしてもらうためのイベントが9月15日に高知市で開かれました。高知市のかるぽーとで開かれた「終活フェスタ㏌こうち」は人生後半の不安を取り除いてもらおうと、冠婚葬祭会社などが毎年開いているものです。会場では葬式や医療、介護の情報などを教えてもらえるセミナーのほか、相続や家族葬などについて専門家に相談できる16のブースなどが設けら