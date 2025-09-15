9月15日は敬老の日です。高知市の動物園では長生きをしている動物たちに大好きな食べ物が贈られました。高知市の和の森わんぱーくこうちアニマルランドでは毎年敬老の日にあわせて、長生きをしている動物たちに好物をプレゼントするイベントがおこなわれています。ジャガーのオス「ルモ」です。ジャガーの平均寿命は15歳から20歳ほどといわれていて、ルモは9月2日に18歳の誕生日を迎えました。ルモにはいつも食