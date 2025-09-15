カジミール・スロバキア中銀総裁 インフレ目標からのわずかな乖離で政策を変更すべきではない インフレには上振れリスクも存在する 政策金利は中立領域に導いた 我々は良好な位置を維持している インフレ進展にもかかわらず警戒は不可欠 金融政策は柔軟性を維持すべきだ