東京時間17:59現在 香港ハンセン指数 26446.56（+58.40+0.22%） 中国上海総合指数 3860.50（-10.09-0.26%） 台湾加権指数 25357.16（-117.48-0.46%） 韓国総合株価指数 3407.31（+11.77+0.35%） 豪ＡＳＸ２００指数 8853.00（-11.89-0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81806.44（-98.26-0.12%） １５日のアジア株は、高安まちまち。先週末の米株式市場で、ダウ平均トＳ＆Ｐ５００