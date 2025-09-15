週明けロンドン市場、為替は小動きややポンド買いの動きも＝ロンドン為替 週明けのロンドン市場、為替相場は小動き。ドル円はアジア時間に147.80から147.37付近まで下げたが、その後は147.40-50レベルでの取引に落ち着いている。ユーロドルはロンドン朝方の1.1716-1.1744レンジ形成のあとは、1.1730-40レベルと先週末ＮＹ終値付近で揉み合っている。そのなかではポンドは底堅く推移している。アジア早朝の1.3539レベ