15日は「敬老の日」です。県内で100歳以上の人は過去最多を更新し、初めて3000人を超えました。県などによりますと、県内で100歳以上の人は15日時点の推計値で3025人です。これは去年より108人増えて過去最多で、初めて3000人を超えたということです。男女別でみると、男性が 388人、女性が2637人と、9割近くが女性となっています。このうち、男性の県内最高齢は、磐田市に住む水野清輶さん111歳です。水野さんは国内でも男