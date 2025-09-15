ユーロ圏１０年債利回り格差仏と伊は、いずれも８０ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.689 フランス3.486（+80） イタリア3.486（+80） スペイン3.249（+56） オランダ2.852（+16） ギリシャ3.348（+66） ポルトガル3.094（+41） ベルギー3.229（+54） オーストリア2.994（+31） アイルランド2.918（