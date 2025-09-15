女子バスケットボールの馬瓜エブリン選手が主催する「3人制バスケ」の大会の決勝が9月15日、名古屋で開かれ、高校生が熱いプレーを披露しました。中部電力ミライタワーの真下に設けられた3人制バスケ「3X3」の特設コート。馬瓜エブリン選手が主催する高校生の大会の決勝の舞台です。東京・大阪・愛知・岡山から各地の予選を勝ち抜いた男女それぞれ4チームが、トーナメント形式で激闘を