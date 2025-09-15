9月15日の敬老の日にあわせて子どもたちが描いたおじいちゃん･おばあちゃんの似顔絵展が高知市で開かれています。「長生きしてね」と書かれたコメントとともに満面の笑みを浮かべるおじいちゃんとおばあちゃん。高知市のイオンモール高知では、毎年敬老の日にあわせて日頃の感謝の気持ちを絵で伝えようと、似顔絵展を開いています。会場には県内25の保育園や幼稚園の園児たちが描いた1000点を超える似顔絵が展示されており、