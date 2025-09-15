◇セ・リーグヤクルト2―6広島（2025年9月15日マツダ）ヤクルトの高津臣吾監督（56）は15日、広島戦に敗れた後に日本球界復帰後初登板初先発で4回4安打8四死球4失点で初黒星となった青柳晃洋投手（31）の投球に言及した。フィリーズ傘下2Aから加入したサブマリンのNPBで350日ぶりとなるマウンドは、初回から制球に苦しんだ。先頭の中村奨に四球を出した後、4連打を浴び3失点。さらに1点を失い初回4失点。2回以降は得点こ