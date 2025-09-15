世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁（ゲッティ＝共同）【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領夫妻を巡る疑惑を調べる特別検察官の捜査チーム関係者は15日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁が健康上の理由で同日の出頭要請に応じなかったとして「法と原則に従い捜査日程を検討する」と述べた。拘束令状請求を検討中という。聯合ニュースが伝えた。教団は15日「（韓氏は）健康が回復していない状態な