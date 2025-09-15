[9.15 J1第29節](味スタ)※19:00開始主審:山本雄大<出場メンバー>[FC東京]先発GK 81 キム・スンギュDF 2 室屋成DF 3 森重真人DF 5 長友佑都DF 24 アレクサンダー・ショルツMF 8 高宇洋MF 18 橋本拳人MF 22 遠藤渓太MF 26 長倉幹樹MF 40 マルコス・ギリェルメFW 19 マルセロ・ヒアン控えGK 13 波多野豪DF 30 岡哲平DF 32 土肥幹太MF 7 安斎颯馬MF 37 小泉慶FW 11 小柏剛FW 16 佐藤恵允FW 28 野澤零温FW 98 エヴェルトン・ガウ