[9.15 J2第29節](えがおS)※19:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 3 大西遼太郎DF 4 袴田裕太郎DF 24 李泰河MF 6 岩下航MF 9 大本祐槻MF 17 藤井皓也MF 21 豊田歩FW 10 古長谷千博FW 14 塩浜遼FW 28 神代慶人控えGK 23 佐藤優也DF 2 黒木晃平DF 5 阿部海斗MF 7 竹本雄飛MF 13 飯星明良MF 15 三島頌平MF 16 松岡瑠夢MF 27 根岸恵汰FW 18 半代将都監督大木武[徳島ヴォルティス]先発GK 1 田中