[9.15 J3第27節](沖縄県陸)※18:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 16 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 14 鈴木順也DF 28 津覇実樹MF 7 茂木駿佑MF 10 富所悠MF 11 石浦大雅MF 13 岩本翔MF 15 荒木遼太MF 18 平松昇FW 89 高木大輔控えGK 50 川島康暉DF 22 大和優槻DF 37 後藤田亘輝MF 8 岩渕良太MF 17 永長鷹虎MF 55 幸喜祐心FW 9 浅川隼人FW 23 曽田一騎FW 39 庵原篤人監督平川忠亮[ツエーゲン金沢]先発GK 21 山ノ