9月15日は敬老の日です。県によりますと、100歳以上の高齢者の数は2091人で過去最多となりました。塩田知事は15日、県内最高齢の111歳の女性のもとを訪ね、長寿を祝いました。元気で長生きの秘けつは？鹿児島市に住む、県内最高齢の坂下サトさん。大正3年生まれの111歳です。塩田知事や鹿児島市の下鶴市長がお祝いに駆け付け、祝い状と記念品が贈られました。（塩田知事）「おめでとうございます、ますますお元気で長生きして