敬老の日に合わせ各地でイベントが行われました。鹿児島市の写真スタジオでは、75歳以上の高齢者を対象に無料の撮影会が行われ、多くの人が笑顔の花を咲かせていました。（間世田桜子キャスター）「鹿児島市の写真スタジオです。敬老の日の写真撮影会が開かれています。とっても素敵な笑顔です」無料の撮影会は、鹿児島市のスタジオメディアが、毎年、敬老の日に合わせて行っています。ことしは75歳以上から100件を超え