札幌管区気象台は、雌阿寒岳の噴火警戒レベルをこれまでの「１」から「火口周辺規制」の「２」に引き上げました。札幌管区気象台によりますと、９月１１日から雌阿寒岳ではポンマチネシリ火口付近を震源とする火山性地震が午後３時までに１８６回確認されています。また、火山性微動の発生や噴気の増加もみられているということです。さらに、１５日の現地観測により熱活動の活発化を確認しました。気象台は今後、噴火が起きる恐れ