（選手宣誓鹿児島元老FC・中川原学さん）「足がかなわなくなっても顎を使い、無理せず楽しく年相応のプレーをすることを誓います」「敬老の日」は「蹴ろうの日」ということで、鹿児島市で開かれたのは65歳以上を対象とした「シルバーカップサッカー大会」です。（仁田尾美菜アナウンサー）「激しい試合が繰り広げられているが実は選手全員75歳以上。どちらのチームが勝つか目が離せない」出場