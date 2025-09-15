◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)大会3日目の15日、男子マラソンは、わずか“0.03秒差”という大接戦を制したA.F.シンブ選手が金メダルを獲得。タンザニア初の世界タイトル獲得という快挙を果たしました。暑さとの闘いのレースで有力選手たちも先頭争いから離脱。シンブ選手、ドイツのA.ペトロス選手、イタリアのI.アウアニ選手の3人が国立競技場へ入ります。トラック勝負でペトロス選手が2人を離しにかかりますが