敬老の日、3連休最終日のきょうも蒸し暑くなりました。各地の最高気温は、▼東京30.5℃▼名古屋35.6℃▼桑名36.9℃▼豊田36.2℃など、東海地方を中心に35℃以上の猛暑日となったところが多くなりました。あすも日本列島は高気圧に覆われておおむね晴れるため、各地で気温が上がりそうです。【 あすの各地の予想最高気温 】札幌:29℃釧路:25℃青森:30℃盛岡:30℃仙台:30℃新潟:32℃長野:33℃金沢:32℃名